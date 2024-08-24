شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستفسر من الخلود السعودى عن قيمة استعارة ديانج والان مع تفاصيل الخبر

أجرت إدارة النادي الأهلي اتصالات مع نظيرتها في الخلود السعودي للاستفسار عن عدم إرسال قيمة استعارة المالي أليو ديانج مؤخراً لمدة موسم.

ورحل ديانج من الأهلي للخلود موسماً مقابل 500 ألف دولار، ولم يحصل مسئولو القلعة الحمراء على قيمة الصفقة حتى الآن، رغم انتظام اللاعب المالي في تدريبات الفريق السعودي الأخيرة، الأمر الذي جعل مسئولي الأهلي يتحدثون مع نظراؤهم في الخلود عن موعد تسديد قيمة الاستعارة.

ويستعد الاهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان) وذلك أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر.

وفاز فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد الماضى ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.

جاء هدف المريخ عبر محمد موسى فى الدقيقة 64 من عمرالمباراة ليتفوق بطل جنوب السودان قبل مباراة الإياب فى كينيا المقررة الأحد المقبل، وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.