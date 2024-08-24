شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 23 – 8 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 23 – 8 – 2024، فى مقدمتها: اتحاد الكرة يتحفظ على زيادة الأجانب فى الموسم الجديد ويكتفى بالخمسة.

اتحاد الكرة يتحفظ على زيادة الأجانب فى الموسم الجديد ويكتفى بالخمسة

تحفظ مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على زيادة عدد اللاعبين الأجانب فى قوائم الأندية للموسم الكروى الجديد واستقر على الإبقاء على 5 لاعبين أجانب لكل ناد كما هو الحال فى المواسم الأخيرة.

"كاف" يُخطر الأهلي ببند جديد فى دوري أبطال أفريقيا بـ50 ألف دولار

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خطاباً رسمياً للنادي الأهلى ، أكد خلاله أن القلعة الحمراء سوف تتسلّم 50 ألف دولار بمجرد مشاركة الفريق فى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال فريقيا والتي يحمل الأهلي لقبها.

الأهلى يغلق ملف صفقة بن رمضان ويرفض التعليق على أنباء تجدد المفاوضات

أغلق مسئولو النادي الأهلي ملف صفقة التونسي محمد علي بن رمضان لاعب نادي فرينكفاروزي المجري، بعدما تأكد عدم انضمام اللاعب للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إقامة قرعة دورى الكرة النسائية الأحد بمقر اتحاد الكرة

قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة تحت إشراف عامر حسين عضو المجلس، إقامة قرعة دوري الكرة النسائية للموسم 2024 - 2025 في الواحدة والنصف ظهر يوم الأحد المقبل بمقر اتحاد الكرة.

الزمالك لـ"الخليج 365": عقد محمد أشرف "روقا" مازال مستمرًا لمدة موسم آخر

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن عقد محمد أشرف روقا لاعب الفريق الكروى الأول مستمر مع القلعة البيضاء حتى نهاية الموسم المقبل، مؤكداً أن اللاعب ما زال تعاقده سارى مع النادى ومتواجد في صفوف الفريق الأول.

عبد الرحمن مجدى ينقطع عن تدريبات الإسماعيلي لرغبته فى الانتقال لبيراميدز

انقطع عبد الرحمن مجدى، لاعب النادى الإسماعيلى ، عن تدريبات فريقه استعدادا لمواجهة طلائع الجيش بكأس مصر المقرر لها غدا السبت.

"بند" يمنح محمود الزنفلى قيمة عقده كاملا فى الأهلى رغم عدم المشاركة

يحصل محمود الزنفلى، حارس مرمى النادى الأهلى، على قيمة تعاقده كاملة مع القلعة الحمراء رغم عدم ظهوره فى أي مباراة بقميص الأهلى بكل البطولات.