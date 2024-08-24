شكرا لقرائتكم خبر عن عدم اكتمال النصاب القانونى لعمومية نادى 6 أكتوبر ورئيس النادى يناقش جدول الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت فعاليات الجمعية العمومية العادية لنادي 6 أكتوبر الرياضي وتم غلق التسجيل في تمام الساعة السابعة مساء، بعد انعقادها تمام التاسعة من صباح اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2024.

لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية لنادي 6 أكتوبر، حيث حضر 4630 عضوا، حيث يكتمل النصاب بحضور 5 آلاف عضو، مما يفيد تفويض مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر بتنفيذ جدول الأعمال.

وعلى الرغم من عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي إلا أن دكتور عبد اللطيف صبحي رئيس النادي حرص على مناقشة الحضور في جدول الأعمال وحصل علي التصويت على كافة البنود من الأعضاء.

وتمت الجمعية العمومية تحت إشراف قضائي وبإشراف اللجنة العليا بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة - مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، إيهاب فاوي وكيل المديرية لشئون الرياضة، هالة عبد القادر مدير إدارة الهيئات وفاطمة يسري مدير إدارة شباب أكتوبر والشيخ زايد.

كما أن الجمعيات العمومية تتم بمتابعة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حيث يحرص على التوجيه إلى اتباع الضوابط والتعليمات وكذا تدقيق الإجراءات الخاصة بتنفيذ كافة الجمعيات العمومية في الأندية على مستوى الجمهورية.