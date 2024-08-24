شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. صدمة لـ مانويل جوزيه مع الأهلي فى كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الأهلى أول هزيمة أفريقية تحت قيادة البرتغالى مانويل جوزيه، عندما خسر أمام أسيك ميموزا بطل كوت ديفوار بهدف دون رد فى أبيدجان، فى ختام مباريات الدور الأول لدور المجموعات دورى أبطال أفريقيا، فى مثل هذا اليوم 24 أغسطس 2001.

وجاء تشكيل الأهلى فى هذه المباراة مكونا من: عصام الحضري، أبوالمجد مصطفى، وائل جمعة، هادى خشبة، شادى محمد عبدالفتاح، سعيد عبدالعزيز، وائل رياض (وليد صلاح الدين)، حسام غالى، أحمد أبو مسلم (النيجيرى صانداى)، خالد بيبو، علاء إبراهيم (محمد جودة).

وإجمالا توج الاهلى بـ152 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 14 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين. هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.