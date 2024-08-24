شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الليبى يتأهل لمواجهة المصرى فى الدور التمهيدى الثانى للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق الهلال الليبي على ضيفه فريق كيتارا الأوغندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الأول من البطولة الكونفدرالية الأفريقية.

بتلك النتيجة يصعد الهلال الليبي للدور التمهيدي الثاني لملاقاة فريق المصري بعدما نجح في تكرار فوزه على نظيره الأوغندي بنفس النتيجة في مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوع على الملعب ذاته.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب بليبيا خلال الفترة من الثالث عشر وحتى الخامس عشر من سبتمبر المقبل، فيما تقام مباراة الإياب بمصر خلال الفترة من العشرين وحتى الثاني والعشرين من الشهر ذاته.