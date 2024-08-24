شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على استمرار قائمة الـ30 لاعبا فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، على استمرار قائمة الـ30 لاعبا للأندية فى الموسم الجديد 2024 - 2025 ، الذى ينطلق أواخر أكتوبر المقبل.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن القائمة في الدورى الممتاز ستكون 30 لاعبًا، وأى لاعب من مواليد 2005 سيكون بينهم.

وتحفظ مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على زيادة عدد اللاعبين الأجانب فى قوائم الأندية للموسم الكروى الجديد واستقر على الإبقاء على 5 لاعبين أجانب لكل ناد كما هو الحال فى المواسم الأخيرة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن القيد مستمر بالنظام الحالي الذي يسمح بـ5 لاعبين أجانب فوق السن بحد أقصى لفرق القسم الأول، ويسمح بقيد 3 لاعبين أجانب بالمراحل السنية المختلفة، ولا يجوز مشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب سوياً فى مباراة واحدة للفريق الأول "باحتساب الأجانب تحت السن".

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" مواعيد فتح القيد في مصر لقيد اللاعبين للموسم الجديد 2024/ 2025، بعد نهاية الموسم الحالي 30 أغسطس الجارى.

ونشر موقع الاتحاد الدولى عبر موقعه، أن القيد في مصر يبدأ في 31 أغسطس الجارى ويستمر حتى 25 أكتوبر المقبل، وذلك بعد انتهاء الموسم 2023/ 2024 بنهاية كأس مصر الذى ينتهى 30 أغسطس بالنهائى.