شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: تحديد بداية ونهاية الموسم مفيد فى خطة عمل المدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك السابق، أن تحديد بداية ونهاية الموسم مفيدا جدا في خطة عمل أي مدير فني، ولكن طول الموسم الماضي أثر سلبيا على جميع الأندية.

وقال خالد جلال، خلال حواره مع محمد غانم في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "بعض الأندية تتأثر سلبيا بتوقف الدوري ويتراجع مستواها، وتحديد بداية ونهاية الموسم مفيدا جدا في خطة عمل أي مدير فني".

وأضاف جلال: "البنك الأهلي صمد 11 مباراة دون خسارة تحت قيادتي في الموسم الأول وحققنا نتائج مميزة أمام الأندية الكبرى في الدوري".

وتابع: أوجه تحية خاصة لأحمد خطاب الذي قاد فاركو بنجاح بعد رحيلي عنه، ولكن صادفنا سوء توفيق غريب خلال المباريات، بالإضافة إلى غياب بعض العناصر المهمة في الفريق مثل شكري نجيب.