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مباراتان فى ختام دور الثمانية لبطولة كأس مصر اليوم

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

السبت، 24 أغسطس 2024 12:30 ص

تختتم منافسات دور ربع نهائي كأس مصر اليوم، السبت، بمواجهتين قويتين بين طلائع الجيش والإسماعيلى على استاد جهاز فى السادسة مساءً، ومودرن سبورت مع زد في التاسعة مساء.

وتأهل المصري البورسعيدى وبيراميدز للدور نصف نهائي بطولة كأس مصر.

الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية والتي أقيم النهائي بشكل استثنائي خارج مصر ولأول مرة في .


ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 39 لقبا بينما، الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجا بـ28.

مواعيد مباريات دور الـ"8" لكأس مصر

السبت


طلائع الجيش & الإسماعيلى..6 مساءً


مودرن سبورت & زد إف سى..9 مساءً


القناة الناقلة لمباريات كأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات كأس مصر ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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