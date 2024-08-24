شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر فرصة الإسماعيلى الوحيدة لإنقاذ موسم المئوية والان مع تفاصيل الخبر

تعد بطولة كأس مصر هى الفرصة الوحيدة لفريق الكرة بالنادى الإسماعيلى لإنقاذ موسم الاحتفال بالمئوية، بعدما أنهى الدراويش بطولة الدوري فى المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة، بينما لا يزال ينافس على التتويج ببطولة الكأس ووصل للدور ربع النهائى.

ويحتفل النادى الإسماعيلى، أحد أعرق الأندية المصرية والأفريقية، هذا الموسم بمرور 100 عام على تأسيسه، حيث ظهرت على السطح فكرة إنشاء ناد مصرى بالإسماعيلية، لكن هذه الفكرة لم تر النور وتظهر على أرض الواقع إلا عام 1921 عندما تم بناء هذا النادى بالجهود الذاتية وعن طريق جمع التبرعات، وعُرف وقتها بنادى النهضة، ثم تغير الاسم إلى الإسماعيلى الرياضى، نسبة إلى الإسماعيلية.

واستطاع الإسماعيلى أن يكون الفريق المصرى الأول الذى توج ببطولة أفريقيا عام 1969، وفى عامى 1970 و1992 خرج من الدورى نصف النهائى، وفى عام 2003 حين انهزم فى المباراة النهائية، كما استطاع الفوز بالدورى العام المصرى 3 مرات وكأس مصر مرتين، ويشتهر الإسماعيلى بلقب الدراويش وبرازيل مصر وبرازيل أفريقيا.

واستقر إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على الدخول في معسكر مغلق بالقاهرة، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في ربع نهائي كأس مصر المقرر لها السادسة مساء غد السبت.

وطالب إيهاب جلال اللاعبين بالتركيز داخل الملعب وعدم الالتفاف لما يقال في وسائل الإعلام، من أجل محاولة العودة لمنصات التتويج في كأس مصر خاصة أن الطريق ليس مستحيلا. وخطف فريق الإسماعيلى تذكرة التأهل إلى ربع نهائى بطولة كأس مصر بعد الفوز على سموحة بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات دور الـ16. افتتح التسجيل للإسماعيلى خالد النبريصي فى الدقيقة الثانية والعشرين قبل أن يضيف ذات اللاعب الهدف الثانى فى الدقيقة الثالثة والخمسين من عمر المباراة التى جمعتهما على استاد الإسماعيلية. وبدأ الإسماعيلى مشواره في بطولة كأس مصر بالفوز على القناة بهدفين مقابل هدف في دور الـ32، ثم الفوز على سموحة بهدفين نظيفين في دور الـ16.

تلقى مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، موافقة مبدئية من مجلس الوزراء، لإصدار عملة تذكارية خاصة بمئوية تأسيس النادي.

وتقدم الإسماعيلي في وقت سابق، بطلب إلى مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، التابعة لوزارة المالية، لإصدار عملة فضية تذكارية خاصة بمئوية تأسيس النادي، فئات 100 جنيه، 10 جنيهات و5 جنيهات.