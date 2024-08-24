شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة بيراميدز فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق المصري البورسعيدى بقيادة على ماهر عصر اليوم، السبت، باستاد الكلية الحربية، الاستعداد لمواجهة بيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر، والمقرر إقامتها فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب.

من جهته منح علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، لاعبيه راحة سلبية يوما واحدا، عقب نهاية مباراة الخميس والتي جمعت بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق فاركو بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر والتي انتهت بفوز أبناء بورسعيد بهدف للاشئ.

من جانبه، تحدث محمد عبد الكريم، المدرب العام للنادي المصري، عن تأهل فريقه إلى نصف نهائي كأس مصر عقب الفوز على فاركو في ربع النهائي بهدف نظيف.

وقال عبد الكريم فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، "مبروك للمصري وجماهيره ومجلس إدارته واللاعبين والجهاز الفني، أن نصل للمربع الذهبي ونصف نهائي الكأس إنجاز كبير ونتمنى أن نسعد الجماهير ببطولة".

وأضاف عبد الكريم، "علي ماهر عود اللاعبين على الطموح، أغلقنا ملف الدوري استعداداً لفريق محترم مثل فاركو ونفرح النهاردة ولكن نغلق صفحة المباراة استعداداً لبيراميدز واللاعبين يعانون من الإجهاد.

واختتم، "درسنا فريق فاركو بشكل جيد وحسن علي وأمادو باه قدما مباراة قوية، علي ماهر عود اللاعبين أن الملعب هو الفيصل وحسن علي تمسك بالفرصة".