شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: الزمالك فرط فى فرصة للتتويج بالكأس فمن يحاسب جوميز على قراره الخطأ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك السابق، أن الزمالك فرط في فرصة ذهبية لحصد بطولة كأس مصر؛ بسبب قرار جوزيه جوميز بإراحة اللاعبين الأساسيين.

وقال خالد جلال، خلال حواره مع محمد غانم في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الزمالك فرط في فرصة ذهبية بالتتويج بكأس مصر بعد اعتذار الأهلي، وسوء الإدارة أهدر على الزمالك بطولة كانت في المتناول".

وأضاف خالد جلال: "غياب الخبرة وسوء التمركز تسببا في خروح الزمالك أمام الطلائع، وكرة التعادل تُظهر عدم تركيز المدافعين، وكان من الممكن الاستعانة ببعض الأساسيين في مباريات الكأس وعدم إراحتهم جميعا، من يحاسب جوزيه جوميز على قراراته الخاطئة".

وتابع: "الزمالك يحتاج لتدعيم حراسة المرمى رغم تألق محمد صبحي في الفترة الأخيرة، وظهيرين أيمن وأيسر ومساك قوي، بالإضافة إلى إعادة حسام أشرف بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع بلدية المحلة".