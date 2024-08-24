شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة دورى الكرة الطائرة رجال وسيدات للموسم 2024-2025 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد السبت، 24 أغسطس 2024 01:15 ص

يجرى الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، قرعة المجموعات لفرق الدوري الممتاز (أ) رجال وسيدات للموسم الرياضي 2024- 2025 اليوم السبت. ويُعقد الاجتماع الفني الواحدة ظهرًا لقرعة جدول الدوري الممتاز آنسات، والساعة الثانية ظهرًا لقرعة مجموعات الرجال. ويقام الاجتماع الفني بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة الدولي، ويكون حضور مندوبي الأندية بتفويض رسمي من إدارة النادي ولن يسمح بالحضور بدون خطاب التفويض. جدير بالذكر أن قد توج فريق الأهلي بلقب الدوري المصري للكرة الطائرة «رجال وسيدات» خلال الموسم الماضي 2023-2024.

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