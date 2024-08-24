شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب منافسه فى دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يترقب نادى الزمالك نتيجة مباراة البن الإثيوبى والبوليس الكينى، المقرر لها غداً الأحد، فى إياب الدور التمهيدي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024-25، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبى.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للفائز من البن الإثيوبي والبوليس الكيني في دور الـ32 للبطولة.

وينتظر نادى الزمالك منافسه لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه،خاصة أن اللقاء فى دور الـ32 سيقام خارج ملعب الفريق الأبيض أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل.

من ناحية أخرى، يتمسك مسئولو نادى الزمالك بفرصة الكارت الذهبى، للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري الرباعى المقرر إقامته في الإمارات خاصة بعد توديع الفريق كأس مصر بنسخته الحالية على يد طلائع الجيش ليفقد الفارس الأبيض فرصة التواجد في السوبر كبطل للدورى أو كأس مصر أو كأس الرابطة.

ويمنى مسئولو نادى الزمالك أنفسهم بالحصول على الكارت الذهبي من اللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصري في الإمارات كفريق رابع خاصة أنه سيسشارك فى البطولة 4 فرق هم بطل الدوري المصري - بطل كأس مصر - بطل كأس الرابطة.

وتنص لائحة السوبر الرباعى المقرر إقامته بالإمارات على مشاركة بطل الدورى (الأهلى) وبطل الكأس (لم يحدد) وبطل كأس الرابطة (سيراميكا)، على أن يختار الجانب الإماراتى مستضيف البطولة الفريق الرابع،وهو ما يأمل الحصول عليه مسئولي نادى الزمالك في الأيام المقبلة.