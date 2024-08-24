الامارات | من الملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقاد

انتقد مراقبون مدرب أحد أندية دوري المحترفين لإبقائه لاعباً ضمن قائمة الفريق الأساسية، على الرغم من أن هذا اللاعب لم يقدّم المستوى الفني المطلوب، بعدما ظل يشكو باستمرار إصابة كان قد تعرض لها سابقاً.

ميزانية

كشف مسؤول إداري في أحد أندية دوري المحترفين لمقربين منه أن الميزانية التي رصدها النادي للتعاقد مع لاعبين أجانب لا تسمح باستقطاب لاعب أجنبي جديد للفريق.

لاعب

استغرب لاعب في إحدى الرياضات الفردية من عدم ضمه للمنتخب الوطني للشباب، على الرغم من أنه فاز بالمركز الأول في أغلب بطولات الموسم الماضي.

تعاقد

يدرس نادٍ محترف إلغاء تعاقده مع لاعب برازيلي لم يظهر بالمستوى الفني والبدني المطلوب، على الرغم من تألقه في المواسم الماضية، وهناك اتجاه لإعارته إلى نادٍ آخر.

أساسي

كشف لاعب موهوب في أحد أندية دوري الدرجة الأولى أن مدرب الفريق أبلغه بأنه لا يضمن وجوده في التشكيلة الأساسية للفريق، على عكس تأكيداته السابقة أنه سيكون أساسياً. وبيّن اللاعب أنه لا يستطيع مغادرة الفريق حالياً بعد رفضه العديد من العروض في الفترة الماضية.

عصف

أقام مدرب في دوري الدرجة الأولى جلسة عصف ذهني للاعبيه خلال المعسكر التدريبي الخارجي، في مبادرة استهدف منها التعرّف إلى مستوى الذكاء الميداني للاعبين في الأوقات الصعبة من المباريات.