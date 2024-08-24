شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 24 – 8 - 2024 فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل منافسات دور ربع نهائي كأس مصر اليوم، السبت، بمواجهتين قويتين بين طلائع الجيش والإسماعيلى باستاد جهاز الرياضة، ومودرن سبورت مع زد.

موعد مباراة طلائع الجيش والإسماعيلى

يستضيف فريق طلائع الجيش ، في السادسة مساء اليوم السبت، فريق الإسماعيلى باستاد جهاز الرياضة، في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس مصر. وبدأ طلائع الجيش مشواره في كأس مصر بالفوز على بورفؤاد بهدف نظيف في دور الـ32، ثم الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 5 /3 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1/1، في المقابل بدأ الإسماعيلى البطولة بالفوز على القناة بهدفين مقابل هدف في دور الـ32، ثم الفوز على سموحة بهدفين نظيفين في دور الـ16.

موعد مباراة موردن سبورت وزد

يستقبل فريق موردن سبورت، في التاسعة مساء اليوم السبت، فريق زد باستاد السلام الدولي، في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس مصر. وبدأ فريق موردن سبورت مشواره في البطولة باكتساح بترول أسيوط بثلاثية نظيفة في دور الـ32، ثم الفوز على فريق إنبى بهدف نظيف في دور الـ16، في المقابل بدأ فريق زد مشواره في الكأس بالفوز على فريق الداخلية بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على سيراميكا بثلاثية نظيفة.