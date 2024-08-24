ملف الخليج 365.. قائمة الفراعنة.. ديانج الخلود.. وبرنامج الزمالك قبل السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات الهامة أمس الجمعة أبرزها، قائمة الفراعنة لمعسكر سبتمبر المقبل، إعلان الخلود ضم أليو ديانج، وأخيراً برنامج الزمالك قبل السوبر الإفريقي.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الجمعة:

9 أهلي و3 زمالك.. 27 لاعبا في قائمة منتخب مصر استعدادا لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة الفريق لمواجهة كاب فيردي و بتسوانا. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا).

معسكر و3 مباريات.. جوميز يحدد برنامج الزمالك قبل لقاء السوبر الإفريقي

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في معسكر مغلق، استعدادا لبطولتي السوبر الأفريقي المقرر لها يوم الجمعة 27 سبتمبر المقبل، والكونفدرالية الإفريقية والتي تنطلق مباريات الأبيض فيها يوم 13 من نفس الشهر. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا).

"ما حدث محاولات دنيئة للوقيعة".. مودرن سبورت يرد على مفاوضات الزمالك لضم نجمه

نفى نادي مودرن فيوتشر ما نُسب لرئيس مجلس إدارته وليد دعبس عن رفضه انتقال نجم فريقه الكاميروني جوناثان نجويم. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا).

رسمياً.. الخلود السعودي يعلن التعاقد مع أليو ديانج

أعلن نادي الخلود السعودي، التعاقد بشكل رسمي مع المالي أليو ديانج قادماً من النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا).

نور الطيب وعلي فرج... قصص حب وزواج أبطال نادي هليوبوليس (صور)

لا تخلو الأندية المصرية، وكذلك الرياضة حول العالم من قصص الحب التي لا نشاهدها سوى في الأفلام والروايات الخيالية عبر التلفاز. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا).

أفشة يستمتع بإجازته في تركيا مع مالك.. ونجل أبو تريكة يعلق (صور)

حرص لاعب النادي الأهلي، محمد مجدي أفشة، على قضاء فترة إجازته الصيفية في تركيا، قبل مواجهة الزمالك في كأس السوبر الأفريقي. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا).

"جزم كورة وموبايلات".. أحمد شكري يكشف مواقف أبو تريكة مع اللاعبين الشباب في الأهلي

تحدث أحمد شكري لاعب النادي الأهلي السابق، عن موقف محمد أبو تريكة نجم الفريق السابق مع اللاعبين الشباب في النادي الأهلي. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا).

"ذاكرة الأندية".. رئيس نادي هليوبوليس يتحدث عن أبرز أعضائه التاريخيين وأبطاله وتاريخ تأسيسه (حوار)

تمتلك مصر عدد كبير من الأندية العريقة، والتي نجحت في جذب قاعدة جماهيرية عريضة لها، حتى أصبحت بمثابة بيوت تجمع مختلف العائلات والأشخاص باختلاف الثقافة، الفكر، العادات والتقاليد. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا).

"هدف الأهلي".. بازل يعلن التعاقد مع مهاجم يافردون السويسري

أعلن نادي بازل السويسري بشكل رسمي، التعاقد مع الإسباني كيفين كارلوس مهاجم نادي يافردون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا).

"على طريقة حاولت أعمل حاجه صح".. تعليق ساخر من الشحات على استبعاده من قائمة منتخب مصر

سخر حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من استبعاده من قائمة منتخب مصر لفترة التوقف المقبلة في شهر سبتمبر. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا).