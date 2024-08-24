شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: نطمئن الجماهير على فتح باب القيد ومواجهات الكأس "ملهاش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

أكد الحسيني أبو قمر، نائب رئيس النادي المصري، أن النادي ينتظر خلال الساعات المقبلة إخطاراً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برفع إيقاف القيد عن النادي البورسعيدي.

وأضاف أبو قمر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، اتخذنا كل الإجراءات اللازمة لرفع إيقاف القيد، والأمر مجرد وقت فقط، ونطمئن جماهيرنا".

واصل متحدثاً عن مباراة المصري وبيراميدز في نصف نهائي الكأس، "مواجهة المصري وبيراميدز قوية ولكننا نتسلح بجماهيرنا ولاعبينا، وهدفنا جميعاً إسعاد هذه الجماهير التي لا تتوانى عن مساندة الفريق".

وتابع، "مباريات الكأس ليس لها كبير، والفريق يبذل مجهوداً كبيراً وعلي ماهر يؤدي دوره على أكمل وجه ولا يكاد يغادر معسكر الفريق لفرض حالة من التركيز، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في تلك المباراة".

ويستعد النادي المصري لمواجهة بيراميدز في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، في مباراة الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر والتي تقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.