شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على راتب أشرف بن شرقي فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو نادى الزمالك من حسم صفقة المغربى أشرف بن شرقي جناح الريان القطرى السابق، وعودته للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف مصدر مطلع، أن الزمالك اتفق مع بن شرقي على الراتب الذى سيحصل عليه خلال مدة التعاقد التى ستكون 3 سنوات، موضحاً أن اللاعب المغربى سيتقاضى مليوناً و100 ألف دولار، وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين.

وأضاف المصدر، أن الاتفاق بين الطرفين جاء بشكل شفهى دون التوقيع على أى أوراق، مشيرًا إلى أن هناك مفاوضات أخرى ستكون على باقى الأمور المادية فى العقد، مثل نسبة المشاركة والمكافآت.

يذكر أن الساعات الماضية شهدت التوصل لاتفاق بن مسئولي الزمالك والمغربى أشرف بن شرقى، حيث عرض مسئولو الأبيض مليون دولار مقابلا ماديا للصفقة، في الوقت الذى طلب فيه اللاعب مليوناً و400 ألف دولار، إلا أنه بعد تدخل الوسطاء تم الاتفاق على أن يتم إنهاء الصفقة مقابل مليون و100 ألف دولار، والخلاف الآن بين اللاعب والزمالك على نسبة المشاركة والضرائب ومقدم التعاقد.