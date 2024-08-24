شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز المتوقع فى مواجهة بطل زنزبار بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز مع نظيره جي كيه يو بطل زنزبار في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا، ويقام اللقاء فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد الدفاع الجوي، لاسيما أن الفريق السماوي وضع قدما في الدور المقبل من البطولة بعد الفوز على بطل زنزبار في مباراة الذهاب.

بيراميدز حقق الفوز على بطل زنزبار ذهاباً بستة أهداف دون مقابل باستاد الدفاع الجوي، بعدما قرر الكاف إقامة المباراتين بالقاهرة.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد توفيق - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: رضا بوبو - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة - فخري لاكاي

خط الهجوم: مروان حمدى

وضمت قائمة المباراة كلاً من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد توفيق - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: إسلام عيسى - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - محمود صابر - محمود زلاكة - يوسف أسامة - صامويل أومسا

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي

ونجح بيراميدز في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بسداسية دون رد، ليقطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور القادم بالبطولة.