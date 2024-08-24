شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يتفوق على زد بـ200 ألف يورو قبل صدام ربع نهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق مودرن سبورت، لخوض مواجهة قوية أمام زد ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر باستاد السلام.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق مودرن سبورت 6 ملايين و500 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لفريق زد 6 ملايين ومائتين و80 ألف يورو.

ويعتبر مصطفى زيكو هو الأغلى في قائمة فريق زد بقيمة تسويقية تصل إلى 600 ألف يورو، بينما يعتبر الكاميروني جوزيف نجويم لاعب مودرن سبورت، هو الأغلى في اللقاء بشكل عام بقيمة تسويقية تصل إلى 700 ألف يورو.

وكان مودرن سبورت تأهل إلى ربع النهائي، بعد الفوز في الدور التمهيدي على بترول أسيوط بثلاثية نظيفة، ثم تغلب على إنبي بهدف نظيف ليضرب موعداً مع زد في ربع النهائي.

بينما على الجانب الآخر، نجح فريق زد في التأهل إلى ربع النهائي، عقب الفوز في الدور التمهيدي على الداخلية بهدفين مقابل هدف، ثم تغلب في دور الـ 16 على سيراميكا بثلاثية نظيفة.