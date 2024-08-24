صفقة الزمالك الجديدة مهددة بالفشل

باتت صفقة نادي الزمالك المنتظر ابرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول مهددة بالفشل.

ويسعى مجلس إدارة الزمالك لإبرام صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري لتدعيم صفوفه.

وأكدت التقارير، أن الأبيض تقدم بعرض رسمي إلى نادي إنبي للتعاقد مع حارس الفريق البترولي عبد العزيز البلعوطي في فترة الانتقالات الصيفية.

ورفض محمد عواد حارس الزمالك تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء ليتأكد رحيله خلال الصيف الجاري.

وأشارت التقارير إلى أنه لم يتم التوصل لإتفاق رسمي حتى الآن بخصوص ضم البلعوطي، حيث عرض الزمالك ضم الحارس مقابل 7 ملايين جنيه.

وأوضحت، إدارة نادي إنبي اشترطت الحصول على 15 مليون جنيه نظير الاستغناء عن حارس الفريق البترولي، إلا أن مسؤولي الزمالك طلبوا تخفيض المبلغ في ظل انتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم المقبل.