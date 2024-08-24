هل توقفت مفاوضات الزمالك مع بن شرقي؟

كشف مسئوولو نادي الزمالك حقيقة توقف مفاوضات مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب مع المغربي أشرف بن شرقي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية بخصوص توقف مفاوضات الزمالك مع بن شرقي نظرًا لراتبه الكبير، والذي لا يتناسب مع القدرات المالية للقلعة البيضاء في الوقت الحالي.

وأكد مسئوولو الأبيض على استمرارية المفاوضات مع بن شرقي، وعدم توقفها كما أثير خلال الساعات الأخيرة.

وشدد مسئوولو الزمالك على أن الإدارة حاليًا تعمل على تجهيز مقدم التعاقد الذي سيتقاضاه اللاعب المغربي.

وأوضح، خلال اليومين الجاريين سيقوم المجلس بإنهاء رفع إيقاف القيد عن النادي، وبعدها سيتم التواصل مع بن شرقي لتحديد موعد وصوله للقاهرة بنهاية الأسبوع الجاري من أجل التوقيع.

وقضى بن شرقي داخل القلعة البيضاء ثلاثة مواسم قدم خلالها مستويات فنية مميزة، وحصد مع الزمالك خمسة ألقاب مختلفة.

وخاض النجم المغربي 111 مباراة بالقميص الأبيض، سجل خلالها 43 هدفا وصنع 27.

وتوج الدولي المغربي بـ 5 بطولات مع الزمالك، وهم: كأس مصر عام 2019 على حساب بيراميدز، وكأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي.

كما حصد بن شرقي مع الزمالك لقب السوبر المصري على حساب الاهلي، وبطولتي الدوري وكأس مصر عن موسم 2021/ 2022.