"ناديان يرغبان في ضمه".. راتب الـ "1.2 مليون دولار" يدفع الأهلي للإبقاء على بيرسي تاو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف مصدر عن مصير المحترف الجنوب أفريقي بصفوف الأهلي، بيرسي تاو مع الفريق خلال الموسم المقبل 2024/2025.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن ناديي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والوداد المغربي استفسرا عن إمكانية ضم اللاعب ولكن دون تقديم عرضاً رسميًا، مضيفًا: "راتب اللاعب الذي يصل إلى 1.2 مليون دولار يقف عائقاً أمام رحيله فمن الصعب أن يحصل على راتب بالقيمة ذاتها من فريق بالقارة".

وأشار المصدر إلى أن اللاعب الجناح الجنوب أفريقي يرغب في الاستمرار داخل جدران القلعة الحمراء؛ لضمان الحصول على الراتب حتى نهاية التعاقد.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن هناك أكثر من جلسة قد تمت مع وكيله للتفاوض بخصوص رحيله مقابل حصوله على نسبة الأهلي من انتقاله لأي نادِ يجلبه مسئولي القلعة الحمراء أو اللاعب نفسه لكنه لا يزال يرفض.

صاحب الـ 30 عامًا كان قد انضم لصفوف الأهلي قادمًا من برايتون الإنجليزي في أغسطس 2021.

وخاض اللاعب بقميص الأهلي منذ انضمامه 109 مباراة سجل خلالها 27 هدفاً وصنع 13 لزملائه.

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