شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يحصل على توقيع أحمد ياسر ومحمد إبراهيم لاعبى سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مسئولو نادى البنك الأهلى على توقيع ثنائى سيراميكا أحمد ياسر ريان ومحمد إبراهيم، تمهيداً لضمهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى طارق مصطفى، المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، من التعاقد مع بعض اللاعبين المتميزين لبناء فريق قادر على المنافسة بشكل قوى الموسم المقبل.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الساعات القليلة الماضية بأن هناك مفاوضات من قِبَل مسئولي البنك الاهلى مع سيراميكا لضم ثنائى الفريق محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

شارك محمد إبراهيم قائد فريق سيراميكا في 36 مباراة مع فريقه وتمكن من تسجيل هدفين، حيث انتهى عقد اللاعب بنهاية الموسم الماضى وينتظر عرض تجديد عقده بينما شارك أحمد ياسر ريان في 35 مباراة وتمكن من تسجيل 11 هدفا.