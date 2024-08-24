شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار مودرن سبورت وزد فى كأس مصر قبل مواجهة ربع النهائي والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات التاسعة مساء اليوم، السبت، يلتقي فريق مودرن سبورت نظيره زد، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر باستاد السلام.

وكان مودرن سبورت تأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز في الدور التمهيدي على بترول أسيوط بثلاثية نظيفة، ثم تغلب على إنبي بهدف نظيف ليضرب موعداً مع زد في ربع النهائي.

بينما على الجانب الآخر، نجح فريق زد في التأهل إلى ربع النهائي، عقب الفوز في الدور التمهيدي على الداخلية بهدفين مقابل هدف، ثم تغلب في دور الـ 16 على سيراميكا بثلاثية نظيفة.

ويسعى طلعت يوسف، المدير الفني لفريق موردن سبورت، لمواصلة مشواره والتقدم خطوة مهمة نحو تحقيق اللقب، لذا حذر اللاعبين من خطورة فريق زد الذى يمتلك العديد من الأسلحة الهجومية، وطالب بفرض رقابة قوية على ثلاثى الهجوم مصطفى زيكو والبانوبى وإديملسون وتضييف المساحات أمامهم.

وفي المقابل، يأمل مجدى عبد العاطى، المدير الفني لفريق زد، فى استكمال صحوته والإطاحة بمودرن سبورت من هذا الدور، متسلحا بالحالة المعنوية العالية للاعبين بعد ثلاثية سيراميكا، وطالب اللاعبين بالقتال من أجل تحقيق الفوز وخطف بطاقة العبور إلى نصف النهائي ومواصلة تحقيق الإنجازات.