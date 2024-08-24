كل ما تريد معرفته عن مواجهة بيراميدز أمام بطل زنزبار فى دورى أبطال أفريقيا

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يخوض فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز مواجهة قوية أمام جي كيه يو بطل زنزبار فى إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا، بعدما استطاع الفريق السماوى وضع قدم فى الدور المقبل من البطولة بعد الفوز على بطل زنزبار في مباراة الذهاب.

ج.. يقام اللقاء فى الثامنة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة .

ج.. يقام لقاء بيراميدز أمام بطل زنزبار باستاد الدفاع الجوي.

ج..بيراميدز حقق الفوز على بطل زنزبار ذهاباً بستة أهداف دون مقابل باستاد الدفاع الجوي، بعدما قرر الكاف إقامة المباراتين بالقاهرة.

يدير مباراة العودة اليوم طاقم حكام من السنغال بقيادة الحكم الحاج أمادو، والمساعد الأول جبريل كامارا، والمساعد الثاني نوها بانجاورا، والحكم الرابع عيسى سي.

ج..يراقب المباراة سينون فيليب من سيشيل، ومراقب الحكام، فيكتور ميجيل جوميز من جنوب أفريقيا.

ج..جاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد توفيق - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: إسلام عيسى - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - محمود صابر - محمود زلاكة - يوسف أسامة - صامويل أومسا

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي.