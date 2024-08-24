شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة بيراميدز أمام بطل زنزبار فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 24 أغسطس 2024 03:20 م
يخوض فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز مواجهة قوية أمام جي كيه يو بطل زنزبار فى إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا، بعدما استطاع الفريق السماوى وضع قدم فى الدور المقبل من البطولة بعد الفوز على بطل زنزبار في مباراة الذهاب.س..ما موعد مواجهة بيراميدز أمام بطل زنزبار؟
ج.. يقام اللقاء فى الثامنة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة .س..أين يقام لقاء بيراميدز وبطل زنزبار؟
ج.. يقام لقاء بيراميدز أمام بطل زنزبار باستاد الدفاع الجوي.س..ماذا فعل بيراميدز فى لقاء الذهاب؟
ج..بيراميدز حقق الفوز على بطل زنزبار ذهاباً بستة أهداف دون مقابل باستاد الدفاع الجوي، بعدما قرر الكاف إقامة المباراتين بالقاهرة.س.. من يدير لقاء بيراميدز وبطل زنزبار تحكيميا ؟
يدير مباراة العودة اليوم طاقم حكام من السنغال بقيادة الحكم الحاج أمادو، والمساعد الأول جبريل كامارا، والمساعد الثاني نوها بانجاورا، والحكم الرابع عيسى سي.س..من يراقب مباراة بيراميدز و بطل زنزبار ؟
ج..يراقب المباراة سينون فيليب من سيشيل، ومراقب الحكام، فيكتور ميجيل جوميز من جنوب أفريقيا.س..ما قائمة بيراميدز أمام بطل زنزبار؟
ج..جاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر
خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد توفيق - محمد الشيبي - كريم حافظ
خط الوسط: إسلام عيسى - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - محمود صابر - محمود زلاكة - يوسف أسامة - صامويل أومسا
خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي.
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