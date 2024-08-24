شكرا لقرائتكم خبر عن فوز منتخب ناشئي الطائرة على تونس فى بطولة العالم ببلغاريا والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب الكرة الطائرة للناشئين تحت 17 عامًا على نظيره التونسي بنتيجة 3-0 في الدور الأول، فى إطار لقاءات المجموعة الأولى لبطولة العالم بمدينة صوفيا عاصمة بلغاريا. ومن المقرر أن يخوض المنتخب ثانى لقاءاته غدا الأحد أمام ليبيا.

ويضم المنتخب 12 لاعبا فى بطولة العالم تحت إشراف الخبير البرازيلى بيرسى أونكن وهم: أحمد عبد البارى، زياد حنيدق، مصطفى طايع، الحبيب إبراهيم، مهند باشا، خالد الفقى، مروان متولى، أحمد يوسف جبل، محمد نصر، حمزة يس، فادى حنفى، زياد غنيم.

استقبل السفير المصرى فى بلغاريا نادر سعد المنتخب المصرى للكرة الطائرة المشارك فى بطولة العالم للناشئين والمقامة بالعاصمة صوفيا، وقد أقام السفير حفل استقبال وعشاء للبعثة.