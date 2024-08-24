شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع وزد ومودرن يحلمون باللقب الأول للكأس والإسماعيلى يفتش عن الثالث والان مع تفاصيل الخبر

يستقبل فريق موردن سبورت ، في التاسعة مساء اليوم السبت، فريق زد باستاد السلام الدولي، في إطار منافسات ربع نهائي كأس مصر ، ويسعى مودرن سبورت وزد إف سى لمواصلة مشوارهم بنجاح فى البطولة لحصد اللقب للمرة الاولى فى تاريخه.

فيما يستضيف فريق طلائع الجيش ، فى السادسة مساء اليوم السبت، فريق الإسماعيلى باستاد جهاز الرياضة، في إطار منافسات ربع نهائي كأس مصر.

ويحلم الاسماعيلى بالإطاحة بطلائع الجيش للصعود لنصف نهائى كأس مصر ضمن خطة التتويج باللقب الثالث فى تاريخه حيث توج بالبطولة مرتين فى وقت سابق، بينما يأمل الطلائع فى حصد اللقب للمرة الأولى فى تاريخه.

ويسعى طلعت يوسف، المدير الفني لفريق موردن سبورت، لمواصلة مشواره والتقدم خطوة مهمة نحو تحقيق اللقب، لذا حذر اللاعبين من خطورة فريق زد الذى يمتلك العديد من الأسلحة الهجومية، وطالب بفرض رقابة قوية على ثلاثى الهجوم مصطفى زيكو والبانوبى وإديملسون وتضييف المساحات أمامهم.

وفي المقابل، يأمل مجدى عبد العاطى، المدير الفني لفريق زد، فى استكمال صحوته والإطاحة بمودرن سبورت من هذا الدور، متسلحا بالحالة المعنوية العالية للاعبين بعد ثلاثية سيراميكا، وطالب اللاعبين بالقتال من أجل تحقيق الفوز وخطف بطاقة العبور إلى نصف النهائي ومواصلة تحقيق الإنجازات.