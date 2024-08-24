شكرا لقرائتكم خبر عن الافتتاح 16 نوفمبر.. تعرف على نتائج قرعة دوري رجال الطائرة للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أجريت اليوم، السبت، قرعة بطولة دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى الجديد 2025/2024 في قاعة المؤتمرات الصحفية بستاد القاهرة الدولي.

وتم تقسيم الفرق لـ 4 مجموعات وأسفرت القرعة عن الآتي:

المجموعة الأولى: الأهلي - إيسترن كومباني - الترسانة - الزهور - إسكندرية للبترول - مركز شباب درنكة.

المجموعة الثانية : الزمالك - بتروجت - هليوبوليس - الشمس - المقاولون العرب - اتحاد الشرطة.

المجموعة الثالثة : سبورتنج - طلائع الجيش- القناة - مصر للبترول - ألعاب دمنهور - وادي دجلة.

المجموعة الرابعة : سموحة - الاتحاد السكندري - الطيران - دلفي - الصيد - الجزيرة.

وتم تحديد انطلاقة دوري رجال الكرة الطائرة يوم 16 نوفمبر المقبل، عقب انتهاء مشاركة المنتخب الوطني في البطولة العربية للطائرة.

وحضر القرعة مندوبو الأندية المشاركة فى حضور المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي، و شوكت صابر عضو مجلس إدارة الاتحاد وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ولجنة المسابقات بالاتحاد برئاسة عصام أنور.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي توج بلقب الدوري المصري للكرة الطائرة «رجال وسيدات» خلال الموسم الماضي 2023-2024.