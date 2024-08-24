شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مليون جنيه "كاش".. كواليس مفاوضات الزمالك لضم جوناثان لاعب مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى مودرن سبورت كواليس مفاوضات نادي الزمالك، خلال الساعات الأخيرة، بخصوص انتقال الكاميروني جوناثان نجويم لاعب الفريق إلى القلعة البيضاء.

وأكد المصدر، أن هناك مفاوضات متقدمة من جانب مسئولى الزمالك لضم الكاميرونى جوناثان نجويم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقال المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن المفاوضات جرت بشكل ودى بين أحد مسئولي نادى مودرن سبورت ، حيث طلب النادي مبلغا ماليا قدره 50 مليون جنيه "كاش"، أو التفاوض فى المبلغ المالى مع ضم لاعبين من الفريق الأبيض.

ويرغب مسئولو نادى الزمالك فى حسم صفقة الكاميرونى جوناثان خلال الأيام المقبلة بشكل رسمى لضمه لقائمة الفريق الموسم المقبل وقيده بقائمة الفريق الأفريقية، حيث يتبقى في عقد اللاعب موسمين مع فريق مودرن سبورت.

وشارك جوناثان نجويم، صاحب الـ33 عاما، مع فريق مودرن سبورت هذا الموسم في 27 مباراة حتى الأن، وتمكن من تسجيل 7 أهداف.