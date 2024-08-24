7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 24 أغسطس 2024 العديد من الأخبار المهمة وأبرزها، 7 أيام تفصل الزمالك عن حل أزمة القيد، حمزة علاء يرحب بتمديد تعاقده مع الأهلي قبل الإعارة بالصيف.

علي معلول يعود لتدريبات الأهلي نهاية أكتوبر بعد جراحة أكيلس

يعود التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلي، لتدريبات المارد الأحمر الجماعية نهاية أكتوبر المقبل، حيث يؤدي اللاعب حالياً المرحلة الثانية من برنامج التأهيل للتعافي من جراحة وتر أكيلس التي أجراها خلال مايو الماضي والتي تحتاج لفترة طويلة للعودة للتدريبات الجماعية.

7 أيام تفصل الزمالك عن حل أزمة القيد

يحاول مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، إنهاء أزمة إيقاف القيد قبل نهاية شهر أغسطس الجاري من أجل تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات المميزة، فى ظل حالة النقد واللوم من الجماهير للإدارة بعد خسارة لقبى الدوري وكأس مصر.

وافق حمزة علاء حارس الأهلى الشاب على تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء، تنفيذاًَ لرغبة مسئولى ناديه للموافقة على إعارته فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يبحث الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن ، انطلاق معسكر الفريق 28 أغسطس الجاري بدلا من 25 أغسطس، أى قبل موعده الرسمي وفق الأجندة الدولية والمقرر له الثاني من سبتمبر المقبل؛ من أجل تجهيز اللاعبين بعد الحصول على راحة طويلة من أنديتهم.

يدخل المنتخب الوطني للكرة الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفي المدير الفني، اليوم السبت، معسكرا مغلقا بالإسكندرية، ويستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

كشف مصدر في النادي الأهلي سر تأخر وصول المغربي أشرف داري مدافع نادي بريست الفرنسي للانتقال رسمياً للقلعة الحمراء، موضحاً أن الأهلي أنهى الصفقة بشكل نهائي، وتم الاتفاق مع النادي الفرنسي واللاعب على جميع التفاصيل.

يستضيف فريق طلائع الجيش ، فى السادسة مساء اليوم السبت، فريق الإسماعيلى باستاد جهاز الرياضة، في إطار منافسات ربع نهائي كأس مصر.