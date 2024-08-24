شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يهزم الإسماعيلي فى القيمة التسويقية قبل لقاء كأس مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فريق طلائع الجيش ، فى السادسة مساء اليوم السبت، فريق الإسماعيلى باستاد جهاز الرياضة، في إطار منافسات ربع نهائي كأس مصر.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق طلائع الجيش 5.53 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للإسماعيلى 3.68 مليون يورو.

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري حكام مباريات دور الـ8 لبطولة كأس مصر المقرر لها اليوم، السبت، وتقرر إسناد مباراة طلائع الجيش مع الإسماعيلي إلى طاقم تحكيم مكوّن من محمد سلامة حكمًا للساحة، هشام الدسوقي مساعدًا أول، أسامة السيد مساعدًا ثان، أسامة إسماعيل حكمًا رابعًا، حسام عزب حكمًا لتقنية الفيديو، محمود الدسوقي حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

بدأ فريق طلائع الجيش مشواره في كأس مصر بالفوز على بورفؤاد بهدف نظيف في دور الـ32، ثم الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 5 /3 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1/1، في المقابل بدأ الإسماعيلى البطولة بالفوز على القناة بهدفين مقابل هدف في دور الـ32، ثم الفوز على سموحة بهدفين نظيفين في دور الـ16.