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"لديّ مشاريع".. كريم بنزيما يكشف سبب عزمه الاستمرار في السعودية عقب اعتزاله

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف النجم الفرنسي بصفوف اتحاد جدة، كريم بنزيما، عن عزمه الاستمرار في حتى بعد اعتزاله كرة القدم.

وقال بنزيما، خلال حوار أجرته معه قناة الدوري السعودي على منصة يوتيوب اليوم السبت: "سأبقى بالسعودية بعد اعتزالي الكرة فلديّ مشاريع أخرى مستقبلية".

وأتم النجم الفرنسي بصفوف اتحاد جدة تصريحاته بقوله: "على المستوى الكروي علينا أن نتطور عام بعد عام في الدوري السعودي".

وكان اللاعب صاحب الـ 36 عاماً قد انضم لصفوف اتحاد جدة قادمًا من خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وخاض اللاعب بقميص اتحاد جدة منذ انضمامه 29 مباراة سجل خلالها 13 هدفاً وصنع 8.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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