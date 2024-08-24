بدأت منذ 20 عاما.. لماذا يحصل اللاعبون على بطاقة صفراء عند خلع القميص؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

دائما ما نشاهد اللاعبين الذين يخلعون القميص احتفالا بهدف سجلوه يحصلون على بطاقة صفراء، لكن لا يعرف معظم جماهير كرة القدم سبب هذه البطاقة الصفراء.

ودخلت قاعدة البطاقة الصفراء للاعبين الذين يخلعون القميص حيز التنفيذ لأول مرة منذ 20 عاما وتحديدا سنة 2004.

وصُممت القاعدة لعدة أسباب، منها الحد من إهدار الوقت قدر الإمكان، في حين أن الاحتفال يعتبر تصرف غير رياضي.

ويقول الاتحاد الدولي لكرة القدم في القانون رقم 12 من قوانين كرة القدم: "يمكن للاعبين الاحتفال عند تسجيل هدف، ولكن لا ينبغي أن يكون الاحتفال مبالغا فيه، ولا أن يتسبب في إهدار الوقت بشكل مفرط، ويجب على اللاعب أن يعود إلى أرض الملعب في أقرب وقت ممكن".

وينص البند رقم 3 في قانون 12 من قواعد الفيفا المتعلقة بالأخطاء وسوء السلوك على إنذار اللاعب في الحالات التالية:

- التسلق على سياج محيطي أو الاقتراب من المتفرجين بطريقة تسبب مشاكل تتعلق بالسلامة و الأمن

- التصرف بطريقة استفزازية أو ساخرة أو تحريضية

- تغطية الرأس أو الوجه بقناع أو أي شيء مماثل

- خلع القميص أو تغطية الرأس بالقميص

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