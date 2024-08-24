كلوب: أفتقد التواجد في ليفربول.. وأفكار سلوت مع الفريق واضحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، على علاقته بالمدير الفني الجديد للريدز أرني سلوت.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN": "تواصلت مع أرني سلوت المدير الفني لليفربول، أكثر من مرة وقمنا تبادل الرسائل النصية بعد توليه القيادة الفنية للفريق، وتعاقد الفريق معه هو أمر رائع وكنت سعيد به للغاية".

وأضاف: "من الطبيعي عدم ظهور الفريق بشكل متماسك خلال فترة الإعداد، نظراً لتواجد عدد كبير من اللاعبين الدوليين في بطولتي أمم أوروبا وكوبا أوروبا".

وتابع: "تابعت بعض المباريات لفريق ليفربول خلال فترة الإعداد، والأفكار والعمل الذي يقوم به أرني سلوت مع الفريق واضحة".

واختتم كلوب تصريحاته: "أفتقد التواجد بين لاعبي فريق ليفربول وطاقم العمل في النادي، ولكن يمكننا أن نتقابل معاً في أي وقت خلال الفترة المقبلة".

وكان يورجن كلوب أعلن رحيله، عن القيادة الفنية لفريق ليفربول الإنجليزي عقب نهاية الموسم 2023-2024، ليتولى بدلاً منه الهولندي أرني سلوت.

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