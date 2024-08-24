بعد الرحيل عن الأهلي.. ديانج أساسيا في تشكيل الخلود لمواجهة اتحاد جدة في الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهد تشكيل فريق الخلود السعودي تواجد لاعب الأهلي المصري السابق، أليو ديانج، لمواجهة اتحاد جدة في الجولة الأولى من دوري روشن.

وأعلن نادي الخلود السعودي التعاقد مع الدولي المالي أليو ديانج قادما من الأهلي على سبيل الإعارة أمس الجمعة.

تشكيل الخلود السعودي لمواجهة الاتحاد

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: عبد الله الهوساوي - محمد جحفلي - ويليام - نوربرت.

خط الوسط: حمدان الشمراني - أليو ديانج - عبد الرحمن السفري.

خط الهجوم: كولادو - ميزياني ماوليدا - محمد صوعان.

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