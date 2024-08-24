شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل مباراة مودرن سبورت وزد بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لـ مودرت سبورت ومجدى عبد العاطى مدرب زد عن تشكيل المباراة التي تجمعهما بعد قليل بدور الثمانية ببطولة كأس مصر.

تشكيل مودرن سبورت لمواجهة زد

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان، علي الفيل، خالد رضا، طارق طه

وسط: غنام محمد، عمرو السيسي، محمد نصير، محمد صادق

هجوم: أحمد عاطف، علي ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، محمد محمود، باسم علي، هشام عادل، عبد الكبير الوادي، عمر وائل، عبد الرحمن رشدان، ايبا، أحمد كباكا

تشكيل زد لمواجهة مودرن سبورت

حراسة المرمى: على لطفى.

خط الدفاع: أحمد عبد النبى- مصطفى العش - محمد إسماعيل - محمد أشرف.

خط الوسط: ماتا ماجاسا – بيتر موتوموسي - أحمد الصغيري

خط الهجوم: شادى حسن – مصطفى زيكو – مصطفى ميسي.