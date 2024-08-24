شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين بيراميدز و جي كيه يو بتمهيدى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى بيراميدز و جي كيه يو الزنزبارى في المباراة التي تجمعهما حاليا على ستاد الدفاع الجوى ضمن في إطار مباريات إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وكان بيراميدز نجح في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بسداسية دون رد، ليقطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور القادم بالبطولة.

وسيطر لاعبو فريق بيراميدز على مجريات الـ45 دقيقة الأولى ولكن دون خطورة حقيقة على مرمى جي كيه يو وفى غياب تام من قبل لاعبو الفريق الزنزبارى.

وخاض فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : يوسف نادر.

خط الدفاع : محمود دونجا - أحمد توفيق - يوسف أسامة - إسلام عيسى.

خط الوسط : محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكة.

خط الهجوم : دودو الجباس ، مروان حمدي ، فخري لاكاي.