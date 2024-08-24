نجم الزمالك يستعد للسفر إلى ألمانيا رفقة طبيب الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن محمود حمدي الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يستعد للسفر إلى ألمانيا لمقابلة الطبيب، الذي أجرى له عملية الرباط الصليبي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "محمود حمدي الونش ينتظر الحصول على تأشيرة السفر إلى ألمانيا رفقة طيب الفريق محمد إسامة".

وأضاف: "سفر اللاعب، يأتي من أجل العرض على الطبيب الألماني الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي في أبريل الماضي".

واختتم المصدر: "اللاعب سيجري بعض القياسات البدنية والطبية في ألمانيا، ثم العرض على الطبيب الألماني، الذي سيقوم بتحديد موعد عودته للمشاركة في المباريات".

وكان محمود حمدي الونش، تعرض للإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة، في القدم اليسرى.

أقرأ أيضاً:

بدأت منذ 20 عاما.. لماذا يحصل اللاعبون على بطاقة صفراء عند خلع القميص؟

"ناديان يرغبان في ضمه".. راتب الـ "1.2 مليون دولار" يدفع الأهلي للإبقاء على بيرسي تاو

"بعد إصابة حرجة".. تعليق النشاط الرياضي في أوروجواي (فيديو)