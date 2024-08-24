تشكيل مباراة زد ومودرن سبورت في ربع نهائي كأس مصر

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.

يلاقي نادي زد نظيره مودرن سبورت اليوم السبت، ضمن مواجهات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية