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تشكيل مباراة زد ومودرن سبورت في ربع نهائي كأس مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد القرش:

يلاقي نادي زد نظيره مودرن سبورت اليوم السبت، ضمن مواجهات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل زد لمواجهة مودرن كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد سيد - مصطفى العش - محمد أشرف - محمد إسماعيل.

خط الوسط: أحمد الصغيري - عبد الله مجدي - ماتا ماجاسا.

خط الهجوم: شادي حسين - مصطفى زيكو - مصطفى سعد .

وعلى الجانب الآخر، جاء تشكيل مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: محمود شعبان - علي الفيل - خالد رضا - طارق طه.

خط الوسط: غنام محمد - عمرو السيسي - محمد نصير - محمد صادق.

خط الهجوم: أحمد عاطف - علي ياسر.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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