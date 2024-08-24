تشكيل مباراة زد ومودرن سبورت في ربع نهائي كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد القرش:
يلاقي نادي زد نظيره مودرن سبورت اليوم السبت، ضمن مواجهات ربع نهائي بطولة كأس مصر.
وجاء تشكيل زد لمواجهة مودرن كالتالي:
حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: أحمد سيد - مصطفى العش - محمد أشرف - محمد إسماعيل.
خط الوسط: أحمد الصغيري - عبد الله مجدي - ماتا ماجاسا.
خط الهجوم: شادي حسين - مصطفى زيكو - مصطفى سعد ميسي.
وعلى الجانب الآخر، جاء تشكيل مودرن سبورت كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي.
خط الدفاع: محمود شعبان - علي الفيل - خالد رضا - طارق طه.
خط الوسط: غنام محمد - عمرو السيسي - محمد نصير - محمد صادق.
خط الهجوم: أحمد عاطف - علي ياسر.
وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.