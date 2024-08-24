"بعد الفوز على إبسويتش تاون".. مان سيتي يحقق رقماً تاريخياً في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز، على حساب نظيره إبسويتش تاون الإنجليزي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الفوز تمكن فريق مانشستر سيتي، من تحقيق الفوز للمباراة رقم 18 على التوالي في البريميرليج، بعد أن حقق الفوز في 16 مباراة متتالية بنهاية الموسم الماضي، ومباراتين مع بداية الموسم الحالي، ليعادل فريق ليفربول، كأطول سلسلة انتصارات في تاريخ الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وكان فريق ليفربول تمكن من تحقيق الفوز، في 18 مباراة متتالية خلال موسم 2019-2020.

ويأتي فريق أرسنال في المركز الثالث، كأكثر الفرق تحقيقاً للانتصارات المتتالية في "البريميرليج"، برصيد 14 انتصار متتالي.

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