مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل عرض الزمالك لتجديد عقد أحمد سيد زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن إدارة النادي قامت بتقديم عرضاً لنجم الفريق أحمد سيد زيزو، لتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر بنادي الزمالك، في تصريحات خاصة لمصراوي: "نادي الزمالك قدم عرضاً لتجديد عقد أحمد سيد زيزو".

وأضاف: "العرض المقدم للاعب سيكون هو الأكبر، بين لاعبي الفريق والدوري المصري أيضاً".

وتابع: "النادي ينتظر قرار اللاعب بالموافقة على تجديد تعاقده مع الفريق".

واختتم المصدر تصريحاته: "نادي نيوم السعودي، يكثف مفاوضاته، بشكل كبير مع زيزو ومجلس إدارة الزمالك، للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم المقبل 2024-2025.

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