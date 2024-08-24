ركلات الترجيح تحسم مواجهة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق الإسماعيلي من تحقيق الفوز، على حساب نظيره طلائع الجيش، بنتيجة 10-9 بركلات الترجيح، بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في إطار مباريات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

وأحرز هدف الإسماعيلي في اللقاء، اللاعب محمد عمار في الدقيقة 1+90، فيما أحرز هدف طلائع الجيش في المباراة اللاعب جودون شيكا في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز ضمن الإٍسماعيلي الصعود، إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر، وينتظر في نصف النهائي الفائز من مباراة زد أمام مودرن سبورت.

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