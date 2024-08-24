مصطفى شوبير مع والده في ملعب كرة قدم (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الإعلامي أحمد شوبير صورة مع نجله لاعب الأهلي، مصطفى شوبير، أثناء قضاء فترة العطلة الصيفية في الساحل الشمالي.

وظهر أحمد شوبير في الصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور "إنستجرام" مع نجله مصطفى شوبير من داخل أحمد ملاعب كرة القدم.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يخوض أول مباراة في موسم 2024/25 أحد يومي 13 أو 14 سبتمبر، في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا ضد الفائز من جورماهيا الكيني والمريخ جوبا.

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