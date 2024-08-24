16 هدفا ورباعية السيتي.. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت اليوم السبت 24 أغسطس، وسُجل 20 هدفا في 7 مواجهات

واكتسح مانشستر سيتي نظيره إبسويتش تاون برباعية مقابل هدف، بينما فاز توتنهام على نظيره إيفرتون برباعية دون مقابل.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت

مانشستر سيتي ضد إيسويتش تاون - (4-1)

توتنهام ضد إيفرتون - (4-0)

وست هام ضد كريستال بالاس - (2-0)

أرسنال ضد أستون فيلا - (2-0)

فولهام ضد ليستر سيتي - (2-1)

نوتنجهام ضد ساوثهامبتون - (1-0)

مانشستر يونايتد ضد برايتون - (1-2)

وتختتم مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز غدا الأحد، بمباراة ليفربول ضد برينتفورد.

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