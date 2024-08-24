الإسماعيلى وطلائع الجيش يحتكمان لركلات الترجيح بعد التعادل 1 - 1 فى كأس مصر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الوقت الإضافى لمباراة طلائع الجيش والإسماعيلى بالتعادل بهدف لكل فريق، فى لقاء اليوم ضمن منافسات دور الـ8 ببطولة كأس مصر، على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

تقدم الطلائع بهدف نظيف سجله مهاجمه جودوين شيكا فى الدقيقة 29، قبل أن يدرك الإسماعيلى التعادل فى الدقيقة 90 بتوقيع لاعبه محمد عمار.

بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيلة مكونة من: "كمال السيد، عبدالكريم مصطفى، محمد نصر، محمد عمار، محمد بيومي، عماد حمدي، محمد عبدالسميع، عمر الساعي، نادر فرج، عمر القط، خالد النبريصي".

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي: "محمد شعبان، عمرو طارق، خالد سطوحي، أحمد متعب، عبدالرحمن زولا، إسلام محارب، فريد شوقي، عبدالرحمن شيكا، كريم طارق، أحمد سمير، جودوين شيكا".

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من لقاء طلائع الجيش والإسماعيلي مع الفائز من المباراة الأخرى بين مودرن سبورت وزد في دور نصف نهائي كأس مصر يوم الثلاثاء المقبل.