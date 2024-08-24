شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقدم عرضا ماديا خياليا لتجديد تعاقد زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، قدم عرضا ماديا كبيرا لأحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروي الأول، بشأن تجديد تعاقده خلال الفترة الحالية.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، إن إدارة الزمالك تنتظر رد زيزو على العرض المادي المقدم لتجديد تعاقده، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل الراتب لما يقرب من الـ40 مليون جنيه، وهو الراتب الذي لم يحصل عليه أي لاعب في الدوري، ليصبح الأعلى وسط باقي اللاعبين في مصر.

وتابع المصدر حديثه، إن الأمر حاليا متروك للاعب، إما الموافقة على عرض التجديد أو رفضه ومن ثم تمسكه بالرحيل.

وكان نادى نيوم السعودى قد عاد لفتح باب المفاوضات مع مسئولى نادى الزمالك للحصول على خدمات زيزو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتمسك نادى نيوم بالحصول على خدمات زيزو لتدعيم صفوفه، خاصة أن الزمالك سبق أن رفض العرض الذى قُدم من النادى السعودى، وبعدما تم غلق الملف عاد نيوم للمفاوضات مرة أخرى.

وجاء عرض نيوم السعودى الذى قُدم للزمالك بقيمة 5 ملايين دولار، سيتم سدادها على قسطين، وهو ما رفضه مسئولو الأبيض، وطلبوا زيادة المقابل المادى مع إلغاء فكرة التقسيط.