مراقب مباراة جوجو الأوغندى والبنك الإثيوبى يشيد بالحكم أحمد الغندور

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القاهرة - سامية سيد - أشاد مراقب مباراة فيلا جوجو الأوغندى والبنك الإثيوبى التي أقيمت اليوم بدورى أبطال أفريقيا، بطاقم الحكام المصرى الذى أدار اللقاء بقيادة الحكم الدولى أحمد الغندور.

وحرص مراقب المباراة ومسئولو الفريقين طرفى المباراة على مصافحة الطاقم المصرى، وتقديم التحية له عقب الأداء المميز في اللقاء الذى انتهى بالتعادل 1-1.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مباراة فيلا جوجو الأوغندى والبنك الإثيوبى بدورى أبطال أفريقيا، إلى طاقم تحكيم مصرى بقيادة الحكم الدولى أحمد الغندور.

ضم الطاقم المصرى كلا من: أحمد الغندور حكم ساحة، ويعاونه سامى هلهل وهانى عبد الفتاح مساعدان، ومحمد عادل حكم رابع.

ويحظى التحكيم المصرى بثقة لجنة الحكام بالكاف فى السنوات الأخيرة، كما قدم الحكم المصرى محمود عاشور أداء مميزا فى أولمبياد باريس الأخيرة كحكم لتقنية الفيديو.