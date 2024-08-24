شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة بين مروان حمدى وأحمد توفيق لاعبى بيراميدز قبل التوجه لغرفة تغيير الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشبت مشادة كلامية بين مروان حمدى وأحمد توفيق لاعبى فريق بيراميدز، عقب انتهاء الشوط الأول، وأثناء التوجه إلى غرفة خلع الملابس، وتدخل زملاؤهما لتهدئة الأمر فورا.

وحسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى بيراميدز وجي كيه يو الزنجبارى، في المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد الدفاع الجوى، في إطار مباريات إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وكان بيراميدز قد نجح في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بسداسية دون رد، ليقطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور القادم بالبطولة.

وسيطر لاعبو فريق بيراميدز على مجريات الـ45 دقيقة الأولى، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى جي كيه يو، وفى غياب تام من قِبَل لاعبي الفريق الزنجبارى.

وخاض فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : يوسف نادر.

خط الدفاع : محمود دونجا - أحمد توفيق - يوسف أسامة - إسلام عيسى.

خط الوسط : محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكة.

خط الهجوم : دودو الجباس ، مروان حمدي ، فخري لاكاي.