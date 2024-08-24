شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يتحفظ على مستوى الأفارقة خلال الاختبار مع الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

تحفظ بابا فاسيليلو المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري على مستوى اللاعبين الأفارقة الذين يخضعون للاختبار في صفوف زعيم الثغر خلال الفترة الحالية، حيث لم يلق أي لاعب منهم إعجاب المدرب القبرصي.

وشهدت الأيام الماضية قدوم أكثر من لاعب أجنبي للاختبار في صفوف الاتحاد، من أجل تدعيم المراكز التي تعاني من عجز في الفترة الحالية، خاصة مركز رأس الحربة، لتعويض رحيل الأنجولي مابولولو الذي انتقل إلى أهلي طرابلس الليبي.

وأشرف بابا فاسيليو المدير الفني للاتحاد السكندري، على اختبار مجموعة من اللاعبين الأفارقة في صفوف زعيم الثغر، من أجل الاستقرار على لاعبين أجانب جدد يدعمون صفوف الفريق السكندري في الموسم الجديد.

واقترب 4 لاعبين من مغادرة نادي الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل بحث الإدارة عن إبرام تدعيمات جديدة في صفوف زعيم الثغرة والاكتفاء بالفترة التي قضاها هؤلاء اللاعبين داخل قلعة الشاطبي.